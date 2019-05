„Sonic the Hedgehog“ kommt so nicht ins Kino: Mega-Shitstorm!

Samstag, 4. Mai 2019 18:50 Uhr

Noch in diesem Jahr soll eigentlich der Star des legendären 90er-Jahre Sega-Videospiels Sonic the Hedgehog auf der großen Leinwand erscheinen, doch nun gerät der Start ins Wanken.

Der berühmte blauweise Computerspiel-Igel aus wird Protagonist eines neuen turbulenten Kinoabenteuers, aber nach der Veröffentlichung eines ersten Trailers am Dienstag hagelte es Proteste der Fans aus der ganzen Welt. Offensichtlich ist er aus der Sicht der potenziellen Zuschauer optisch überhaupt nicht gelungen. Die störten sich so an so ziemlich allem: seine Figur, Fell statt Stacheln, die Zähne, die viel zu langen und zu dünnen Beine und viel zu kleinen Augen – alles ziemlich weit weg von der eigentlichen Videogame-Vorlage!

Einige User präsentierten bei Twitter deshalb flugs eigene Entwürfe, die tatsächlich viel näher sind am eigentlichen Original.

Ungewöhnlich: Nun reagierte Regisseur Jeff Fowler extrem schnell auf die übergreifende Kritik und den ungeahnten Shitstorm im Netz. Er twitterte noch am Freitag kurz nach der Veröffentlichung des ersten Trailers: „Danke für eure Unterstützung. Und für eure Kritik. Die Botschaft ist laut und deutlich: Ihr seid nicht glücklich mit dem Design und wollt Änderungen. Die werden kommen.“ Wie schnell sich die Überarbeitung der Hauptfigur umsetzen lässt bleibt bislang das Geheimnis von Paramount.

Quelle: twitter.com



In der Realverfilmung ist unter anderem auch Comedy-Legende Jim Carrey (57) als Dr. Eggman zu sehen. Der heißt ja igentlich Dr. Ivo Robotnik, ist ein finsteres Wissenschafts-Genie mit einem unfassbar hohen IQ von 300. Sonic kommt dabei Dr. Eggmans Plänen zur Eroberung der Weltherrschaft immer wieder in die Quere.

In den USA soll „Sonic the Hedgehog“ Anfang November in die Kinos kommen, der deutsche Kinostart ist eigentlich auch für dieses Jahr angekündigt.