„Sonic The Hedgehog“: Produzent meldet sich nach Shitstorm zu Wort

Sonntag, 14. Juli 2019 11:19 Uhr

Produzent Tim Miller ist überzeugt von dem ‚Sonic The Hedgehog‚-Redesign. Nachdem der erste Trailer zur Verfilmung des beliebten Video-Spiels erschienen Ende April für weltweite Proteste im Netz gesorgt hatte, wurde das Design des blauen Igels nun überarbeitet.

Dafür wurde sogar der Filmstart verlegt. Nun äußerte sich der Produzent des Streifens über die Veränderungen. Paramount arbeitet momentan gemeinsam mit Sega an einer Kinoversion ihres Spiele-Klassikers ‚Sonic The Hedgehog‘. Doch nach der Veröffentlichung des ersten Trailers löste das veränderte Aussehen des blauen Spiele-Helden einen so massiven Protest unter den Fans in den sozialen Medien aus, dass Regisseur Jeff Fowler reagierte und versprach, das Design zu überarbeiten.

„Die Kacke war am Dampfen!“

Nun gab Produzent Tim Miller ein kurzes Update über den Stand der Produktion. Dabei äußerte sich der ‚Deadpool‚-Regisseur sichtlich positiv über die fortgeschrittene Arbeit und Jeff Fowlers schnelle Reaktion: „Das Redesign? Passt auf, ich war ganz bei den Fans und Jeff auch. Das ist eine Marke, und deswegen muss es großartig werden. Als die Kacke so richtig am Dampfen war bin ich zu ihm rüber und hab gesagt, dass es das wichtigste ist, zuzugeben, das wir richtig Mist gebaut haben. Sein Tweet war schon eine Stunde draußen, als ich bei ihm ankam. Er ist ein guter Mann“, so der Filmemacher im Gespräch mit ‚Variety‘.

Überzeugt davon, dass die Fans ein Mitspracherecht haben, führt Miller weiter aus, dass er das überarbeitete Design bereits gesehen habe und denkt, dass es auch bei den Fans gut ankommen dürfte. Für nähere Details oder erste Bilder sei es jedoch noch zu früh. Der Spieleklassiker erhält zum 25. Jubiläum eine erste Realverfilmung fürs Kino. Neben dem blauen CGI-Igel wird auch Jim Carrey als bekannter Bösewicht Dr. Eggman, auch bekannt als Robotnik zu sehen sein. Der neue Kinostart ist der 14. Februar 2020.