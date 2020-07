Samstag, 25. Juli 2020 20:43 Uhr

Spektakulär: Ist dieses vertikale Kino die Zukunft nach Corona?

Eine Revolution naht: Dieses zunächst für Paris geplante Kino könnte mit seinem futuristischen Design die Welt des Kinos nachhaltig verändern. Und das alles dank Corona.

Kinosäle sehen immer mehr oder weniger gleich aus. Klar, ein kleines Indie-Kino besticht mit seinem rustikalen Charme, eine Kino-Kette beeindruckt mit einer riesengroßen Leinwand und edle, alteingesessene Lichtspielhäuser mit langsam horizontal aufstrebenden komfortablen Partnersesseln zum Kuscheln. Aber am Ende des Tages sind sie sich alle sehr ähnlich.

Das Architekturbüro Oma Cinema in Paris revolutioniert womöglich schon bald den Markt. Das geplante, hypermodernen Kino besticht mit einem Design, wie wir es noch nie erlebt haben. Cineasten kennen diese futuristische Sitzanordnung ja schon vom Galaktischen Senat der Star-Wars-Filme.

Heute hintereinander, morgen übereinander?

Die Sitzreihen in den Kinosälen befinden sich nämlich nicht hintereinander, sondern übereinander. Wie geht das denn? Ganz einfach! Mit Balkonen. Das futuristische Design stammt vom französischen Architekturbüro Pierre Chican. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Gebäude im kulturellen Bereich, wie Kinos, Museen, Ausstellungen und Theater.

Der Entwurf für das neuartige Kinoerlebnis stand allerdings vor dem Ausbruch der Corona-Epidemie fest, wurde durch die vergangenen Monate aber aktueller denn je.

Social Distancing für immer?

Während der Pandemie mussten die Kinos überall auf der Welt den Betrieb einstellen. Die Ansteckungsgefahr in den Kinosälen sei zu groß gewesen. Bei von einander separierten Balkons würde es allerdings zu deutlich weniger Kontakt zwischen den zahlreichen Kinobesuchern kommen. Sorgt der Covid19-Virus am Ende dafür, dass das Kino, wie wir es heute kennen, von vertikalen Oma-Kinos abgelöst wird?

Dabei war die Prämisse „Abstand halten“ kein Ziel der Architekten. Die einzelnen Balkone würden viel mehr den Zweck einer privaten Lounge erfüllen. Durch die begrenzte Anzahl an Sitzen auf einem Balkon könnte eine intimere Atmosphäre entstehen sowie ein á la Carte-Service mit Snack und Getränken möglich werden. Dieser Komfort soll den Zuschauern das Kinoerlebnis perfektionieren.

Oma-Kino bleibt noch Zukunftsmusik

„Während alle anderen Kinos seit über 50 Jahren gleich aufgebaut sind und dieselbe Sitz-Konstellation reproduzieren, schaffen wir mit unserem Konzept eine Kino-Erfahrung, die gleichzeitig intim, spektakulär und eindringlich ist, und bei der jeder Sitz im Haus der beste Sitz ist“, heißt es auf der Website der Architekten.

Wer jetzt schon Lust auf diesen Kinobesuch in völlig neuen Dimensionen verspürt, muss sich allerdings noch ein wenig gedulden. Ebenfalls bedingt durch die Corona-Krise musste der Bau des ersten Kinos in Paris um einige Monate verschoben werden. Statt noch in diesem Jahr beginnen die Bauarbeiten erst im kommenden Jahr 2021.