„Spione Undercover“: Das ist der neue Trailer

Mittwoch, 17. Juli 2019 17:54 Uhr

Coole Agenten können alles – sie fahren schicke Autos, haben ultramoderne Gadgets und können sich so tarnen, dass kein Mensch sie bemerkt. Aber was, wenn die perfekte Tarnung ein wenig zu realistisch gerät und der Superspion zum unfreiwilligen Überflieger mutiert?

In ‚Spione Undercover‚ wird der Traum eines jeden Jungen zum Albtraum von Lance Sterling, dem coolsten aller Superspione – und zum lustigsten Kinoabenteuer des Jahres. Kinostart ist 25. Dezember. Jetzt gibt’s einen neuen Trailer.

Darum geht’s

Superspion Lance Sterling (Will Smith, wie man unschwer am animierten Chsraktzer erkennen kann) ist so ziemlich das genaue Gegenteil von Wissenschaftler Walter Beckett (Tom Holland). Lance ist cool, charmant und geschickt. Walter ist… es nicht. Was Walter im Bereich Sozialkompetenz fehlt, macht er durch Erfindungsreichtum und Intelligenz wieder wett.

Sein wissenschaftliches Genie erfindet die Gadgets, die Lance bei seinen abenteuerlichen Missionen nutzt. Als die Ereignisse eine unvorhergesehene Wendung nehmen, müssen sich Walter und Lance plötzlich auf völlig andere Art und Weise aufeinander verlassen. Und wenn dieses seltsame Pärchen nicht lernt als Team zu arbeiten, ist die gesamte Welt in Gefahr.

„Spione Undercover“ ist eine rasant animierte Komödie, angesiedelt in der hyper-dynamischen Welt der internationalen Spionage.