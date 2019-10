„Spione Undercover“: Der neue Trailer!

„Was passiert, wenn ein Superspion auf einen supernerdigen Erfinder trifft? Genau – Superchaos! In „Spione Undercover“ verwandelt der Wissenschaftler Walter Beckett aus Versehen Lance Sterling, den smartesten Spion der Welt, in eine Taube. Gibt’s nicht? Oh doch – der neue Trailer zum lustigsten Kinoabenteuer des Jahres beweist es.

Darum geht’s

Superspion Lance Sterling (im Original: Will Smith) ist so ziemlich das genaue Gegenteil von Wissenschaftler Walter Beckett (Tom Holland). Lance ist cool, charmant und geschickt. Walter ist… es nicht. Was Walter im Bereich Sozialkompetenz fehlt, macht er durch Erfindungsreichtum und Intelligenz wieder wett. Sein wissenschaftliches Genie erfindet die Gadgets, die Lance bei seinen abenteuerlichen Missionen nutzt. Als die Ereignisse eine unvorhergesehene Wendung nehmen, müssen sich Walter und Lance plötzlich auf völlig andere Art und Weise aufeinander verlassen.

Und wenn dieses seltsame Pärchen nicht lernt als Team zu arbeiten, ist die gesamte Welt in Gefahr. „Spione Undercover“ ist eine liebevoll animierte Komödie, angesiedelt in der hyper-dynamischen Welt der internationalen Spionage.

Kinostart ist am 25. Dezember!