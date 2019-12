„Star Wars“: Daisy Ridley über den Dreh mit Carrie Fisher (†)

Schauspielerin Daisy Ridley (27) fand es sehr schwer, in ‚Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers‘ die Szenen mit der verstorbenen Carrie Fisher (†60) zu drehen. Die 27-jährige hatte eine Reihe emotionaler Momente, als sie für den neuen ‚Star Wars‘-Film Szenen mit der verstorbenen ‚Prinzessin Leia‘-Darstellerin spielen musste.

Die Ikone starb im Dezember 2016, ihre Rolle der ‚Leia Organa‘ ist aber trotzdem weiterhin im neuen Blockbuster zu sehen. Um dies zu ermöglichen, verwendete Regisseur J.J. Abrams (53) Filmmaterial aus dem vorherigen Teil ‚Das Erwachen der Macht‘, der 2015 Premiere feierte.

„Es war so traurig“

Im Interview mit dem britischen ‚GQ‘-Magazin gestand die ‚Ray‘-Darstellerin nun: „Es war definitiv schwierig. Es wurde währenddessen emotional, weil man sie sich seltsamerweise vorstellt. Man stellt sich nicht vor, wie die Szene später wird. Es ist wirklich traurig. Und es wird richtig traurig werden. Aber es ist natürlich auch großartig, dass sie all dieses Material haben, dass sie in die Geschichte einflechten können, in einer seltsamen Art und Weise.“

Nach Drehende der Szenen wurde die Britin eigenen Angaben zufolge von ihren Gefühlen übermannt. „Ich hielt eine peinliche Rede, an die ich mich nicht erinnern kann. Es war so traurig“, verriet die brünette Schönheit. Ihre wahren Emotionen musste sie glücklicherweise nicht verstecken, da ihr Charakter in den Szenen auch traurig gestimmt war.

„In der Szene sollte ich traurig sein. Sagen wir so, es war nicht allzu schwer, in dieser Szene niedergeschlagen zu sein.“, so die ‚Mord im Orient-Express‘-Darstellerin weiter. Die 27-Jährige sprach außerdem mit der Tochter der Verstorbenen, Billie Lourd (27), die im Film Lieutenant Connix spielt, über deren traurigen Verlust. „Ich hatte eine Unterhaltung mit Billie. Ich wollte sie einfach nur fragen, wie es ihr geht“, so die junge Frau.