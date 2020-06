Starbesetzung in „The King’s Man“: Neuer Trailer

Mitte September soll die Action-Komödie in den US-Kinos anlaufen. Nun gibt es einen ersten Vorgeschmack.

Nach den beiden Action-Komödien „Kingsman: The Secret Service“ und „Kingsman – The Golden Circle“ gibt Regisseur Matthew Vaughn nun einen Vorgeschmack auf „The King’s Man – The Beginning“. Nun erzählt er die Ursprungsgeschichte des legendären Secret Service namens „Kingsman“.

Das Studio 20th Century Studios stellte einen Trailer für den Prequel-Film ins Netz, der Mitte September in den US-Kinos anlaufen soll. Deutscher Kinostart ist am 17. September.

Darum geht’s

Auf der Leinwand versammeln sich die schlimmsten Tyrannen der Geschichte, die gemeinsam einen Krieg planen. Ihnen tritt ein Agent (Ralph Fiennes) entgegen, der zusammen mit seinem jungen Zögling (Harris Dickinson) den ersten unabhängigen Geheimdienst gründet. In weiteren Rollen sind unter anderem Rhys Ifans, Matthew Goode, Daniel Brühl, Aaron Taylor-Johnson und Gemma Arterton zu sehen.

