06.01.2021 21:30 Uhr

Streaming-Fans aufgepasst: Das bieten Netflix & Amazon Prime in 2021!

Anfang des neuen Jahres haben die Streaming-Giganten Netflix und Amazon Prime mal wieder einiges zu bieten – und es wird überraschend dramatisch!

Endlich ist das neue Jahr da: 2021 bietet neue Chancen, neue Hoffnungen – und ganz viele neue Filme! Streaming-Seiten wie Amazon Prime und Netflix stocken ihr Angebot wieder ordentlich auf und kämpfen um die besten Filme. Hier gibt’s einen Einblick in die spannendsten Neuheiten der Streaming-Services, die wir in den ersten paar Monaten erwarten können.

„One Night in Miami“

Ein Film für echte Geschichtsfans und alle, die es werden wollen: „One Night in Miami“ erzählt die Geschichte von Cassius Clay alias Muhammad Ali, nachdem er unverhofft Schwergewichts-Box-Weltmeister wird. In der darauffolgenden Nacht verbringt er die Zeit mit seinen Freunden Malcolm X, Jim Brown und Sam Cooke in einem Hotelzimmer. Hier tauschen die drei sich aus über ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Schwarzen und ihre Rolle in dem Ganzen. Am 15. Januar ist es so weit, und der Film läuft auf Amazon Prime an!

„Die Ausgrabung“

Einen weiteren Geschichtsfilm bringt Netflix am 29. Januar an den geneigten Hobby-Historiker. In dem Drama „Die Ausgrabung“ geht es um die Entdeckung eines Schiffsgrabes zu Beginn des zweiten Weltkrieges. Der Film basiert auf einer wahren Geschichte um den Archäologen Basil John Wait Brown, der dieses Grab Ende der 1930er Jahre entdeckte. „Lord Voldemord“-Darsteller Ralph Fiennes spielt die Hauptrolle.

„Der weiße Tiger“

Mit „Der weiße Tiger“ bringt Netflix die Verfilmung eines Bestsellers heraus. Der indische Schriftsteller Aravind Adiga erzählt satirisch die Geschichte vom bitterarmen, in Schulden versunkenen Balram Halwai, der verzweifelt versucht, sich in ein einigermaßen normales Leben zu kämpfen. Dabei ist er allerdings ziemlich skrupellos. Der Film thematisiert Korruption, Loyalität, Armut und das indische Kastensystem. Mit dabei: Priyanka Chopra Jonas! Am 22. Januar gibt es den Streifen beim Streaming-Giganten.

Galerie

„Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“

Das erfolgreichste Sachbuch aus der deutschen Nachkriegszeit wird neu verfilmt! „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ handelt von der 13-jährigen Christiane F., die nach einem Schulwechsel in die Drogensucht rutscht und sich daraufhin prostituiert, um diese Sucht zu finanzieren. Am 19. Februar wird es die Neuverfilmung kostenlos bei Amazon Prime zu sehen geben. Einen ersten Trailer hat Amazon schon veröffentlicht.

„Pieces of a Woman“

Es scheint die Zeit der Dramen zu sein – mit „Pieces of a Woman“ steht nämlich ein weiteres Drama auf der Liste der Neuerscheinungen. Hier geht es um Martha Carson und ihren Mann, die kurz nach der Geburt ihr Kind verlieren. Die Hebamme, die ihnen bei der Hausgeburt hilft, ist bereits strafrechtlich bekannt. So beginnt für die Carsons eine Zeit voller Trauer und Schmerz, in der sie gleichzeitig versuchen, Gerechtigkeit zu bekommen. Vanessa Kirby und Shia LaBeouf spielen die beiden Hauptrollen und bereits der Trailer drückt ordentlich auf die Tränendrüse. Wer also Lust hat, mal wieder richtig zu weinen, der kann bereits am 7. Januar bei Netflix reinschauen und den vollen Film ansehen. (AKo)