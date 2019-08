„Stuber“ im Kino: Beta-Männchen trifft auf supermaskulines Alpha-Männchen

Heute startet „Stuber – 5 Sterne undercover“, wohl die Buddy-Actionkomödie des Jahres, in den deutschen Kinos. In den Hauptrollen sind Dave Bautista und Kumail Nanjiani, der in der deutschen Fassung von Rick Kavanian synchronisiert wird, zu sehen.

„Stuber“ ist eine frische, moderne Adaption eines beliebten Konzepts: Die actiongeladene Buddy-Cop-Komödie – für Erwachsene! Im Mittelpunkt steht ein ungleiches Duo mit höchst unterschiedlichen Persönlichkeiten (Beta-Männchen vs. supermaskulines Alpha-Männchen), das für jede Menge Spaß und ausgelassene, handfeste Action sorgt.

Darum geht’s

Als ein gutmütiger Uber-Fahrer (Kumail Nanjiani) ausgerechnet einen grimmigen Polizisten (Dave Bautista) auf der Jagd nach einem brutalen Killer in seinem Taxi mitnimmt, wird er auf eine harte Probe gestellt: Er muss einen klaren Kopf behalten, versuchen, am Leben zu bleiben und seine Fünf-Sterne-Bewertung retten.

