Suicide Squad 2: Der komplette Cast steht fest

„The Suicide Squad“ soll zwar erst 2021 in die Kinos kommen, aber Regisseur James Gunn (53) verriet bereits jetzt, welche Stars zum Cast gehören.

Auch wenn der erste Teil von „Suicide Squad“ phänomenal schlechte Kritiken bekam, spielte der Blockbuster an den Kinokassen großartige Zahlen ein. Kein Wunder also, dass der Film eine Fortsetzung bekommt. Wobei es sich bei dem Streifen nicht um ein Sequel handelt, sondern vielmehr um einen Neubeginn.

Hinzu kommen einige personelle Veränderungen. So übernimmt beispielsweise James Gunn die Regie. Mit Gunn wird die Comic-Adaption sicherlich um einiges humorvoller, denn der Regisseur hat alle drei Teile von „Guardians of the Galaxy“ geschrieben und gedreht.

Der komplette Cast

Über seinen Twitter-Account enthüllte der Filmemacher nun den gesamten Cast für seinen kommenden Kassenschlager „The Suicide Squad“.

Mit an Bord sind erneut Margot Robbie (29), Joel Kinnaman (39), Jai Courtney (33) und Viola Davis (54). Zum Cast hinzustoßen werden unter anderem Taiki Waititi (44), Idris Elba (47), „Castle“-Star Nathan Fillion (44), Newcomerin Storm Reid (16) sowie Ariana Grandes (26) Ex-Freund, der Comedian Pete Davidson (25).

Zu dem Tweet schrieb der Regisseur allerdings diese Warnung: „Gewöhnt euch nicht zu sehr an sie.“ Soll das heißen, dass die Rollen dieser Schauspieler sterben werden?

Kinostart: 6. August 2021

In den USA startet die Action-Komödie am 6. August in den Kinos. Ein deutscher Starttermin steht noch nicht fest, wird aber in einem ähnlichen Zeitraum liegen.

Es ist keine Frage, dass auch die Neuverfilmung der Truppe aus Anti-Helden Millionen von Comicfans in die Kinos locken wird. Wir sind aber schon sehr gespannt darauf zu sehen, ob das Urteil der Fans und Kritiker dieses Mal positiver ausfällt.

Gespannt auf den neuen "Suicide Squad"-Film? Aber wie! Nein, nicht wirklich. Abstimmen Aber wie! 100%, 6 votes Nein, nicht wirklich. 0%, 0 votes View questions