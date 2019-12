Susan Angelini: Berliner Club-Königin, Dealerin, Sozialhilfe-Empfängerin

Susan Angelini, Anfang 50, ist eine ausgesprochen attraktive Frau. Doch die Halbitalienerin, geboren Anfang der 60er Jahre in Berlin, ist krank. Sie ist bipolar und schizoaffektiv. Der Filmemacher Tim Lienhard hat einen beeindruckenden Film über sie gemacht. Einen Film wie über eine große Diva. Nur dass Susan ganz anders ist…

Sie habe tausend Leben gelebt, sagt Susan stolz in die Kamera, zugleich aber betont sie, dass ihr Leben bereits mit 11 Jahren aufgehört habe. Denn da wurde sie sexuell missbraucht. Trotz guter Schulleistung und dem Versuch, einen bürgerlichen Beruf zu ergreifen, führte sie nie ein gewöhnliches Leben.

Schonungslos offen

Die Königin der Berliner Technoclubs der 90er Jahre, einst auch Drogen-Dealerin und Weltenbummlerin, verteidigt bis heute ihre Unabhängigkeit. Diese hat ihren Preis, denn Susan lebt in Berlin von Sozialhilfe und hat eine Betreuerin. Eine Vergewaltigung in dieser Zeit setzt bei Susan Angstzustände frei. Doch sie spricht offen und offensiv über all das, was ihr zugestoßen ist. So ist dieser Film ein hochaktueller Beitrag zur #MeToo-Debatte, eine Auseinandersetzung mit Sexismus aus der Perspektive einer schönen, missbrauchten Frau.

Dass sie unter Zwangsstörungen leidet, ist ebenfalls Thema des Films. Mit ihrem beeindruckenden Talent, zu performen, sich selbst zum Thema zu machen und dies auf ganz starke, selbstbewusste und reflektierte Art, besticht Susan den Filmemacher Tim Lienhard, den sie vor 25 Jahren auf der Loveparade in Berlin kennengelernt hatte.

Der Film von Tim Lienhard feierte schon 2018 in Berlin seine Premiere. „Character One: Susan“ kommt am 26. Januar 2020 endlich auch bundesweit in die Kinos.