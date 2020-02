Sylvester Stallone dreht Action-Thriller „Little America“

Sylvester Stallone wird in Michael Bays Action-Thriller ‚Little America‚ die Hauptfigur verkörpern. Der ‚Transformers‚-Regisseur wird bei dem Projekt zudem auch als ausführender Produzent tätig sein.

Der Science-Fiction-Streifen mit dem mittlerweile 73-jährigen Action-Star in der Hauptrolle spielt in einer dystopischen Zukunft, in der die USA bankrott sind und sich das Land in ein Kriegsgebiet verwandelt hat.

Diese Rolle soll er spielen

Stallone soll einen ehemaligen Army Ranger verkörpern, der von einem asiatischen Milliardär angeheuert wird, dessen verschwundene Tochter ausfindig zu machen. Mit Hilfe der hochqualifizierten Schwester der vermissten Frau begeben sich die beiden nach ‚Little America‘, einem abgeschotteten Stadtteil von Hong Kong, in dem viele aus den USA geflohene Amerikaner leben. Die Dreharbeiten zu ‚Little America‘ sollen noch in diesem Sommer beginnen.