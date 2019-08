Sylvester Stallone in „Rambo: Last Blood“: Neuer Teaser

Action-Veteran Sylvester Stallone stimmt so langsam ein auf den kommmenden Film „Rambo: Last Blood“ Der Schauspieler wirbt jetzt schon im Netz für das fünfte „Rambo“-Abenteuer, das Mitte September anläuft.

Einen Monat vor dem Kinostart des fünften „Rambo“-Abenteuers stimmt Sylvester Stallone im Netz auf „Rambo: Last Blood“ ein. Die Action-Ikone postete am Dienstag auf Instagram einen Teaser, in dem der Schauspieler mit Messern, Fäusten, Pistolen und Pfeil und Bogen knallhart zuschlägt.

Der 73-Jährige kehrt in seiner ikonischen Rolle als der Vietnamkriegsveteran John Rambo zurück.

Darum geht’s

John Rambo (Sylvester Stallone) hat viele große Schlachten in seinem Leben geschlagen – nun soll endlich Schluss sein. Zurückgezogen lebt der Kriegsveteran inzwischen auf einer abgelegenen Farm in Arizona. Doch der einstige Elitekämpfer kommt nicht zur Ruhe. Als die Enkelin seiner Haushälterin Maria (Adriana Barraza) verschleppt wird, begibt sich Rambo auf eine Rettungsmission jenseits der amerikanischen Grenze nach Mexiko.

Schon bald sieht er sich dort einem der mächtigsten und skrupellosesten Drogenkartelle gegenüber. Die vielen Jahre im Kampf mögen Rambo gezeichnet haben, aber sie haben ihn nicht weniger gefährlich gemacht.

Der erste Film kam 1982

Stallone war 36 Jahre jung, als der Originalstreifen „Rambo“ 1982 in die Kinos kam. Weitere drei Male verkörperte er den Ex-Soldaten, zuletzt 2008. Der Teaser enthält Szenen mit dem jungen Rambo.

Der fünfte Teil unter der Regie von Adrian Grunberg soll Mitte September weltweit in die Kinos kommen. Kinostart bei uns ist am 19. September. (dpa/KT)