Tarantino wollte eigentlich Tom Cruise statt Brad Pitt

Mittwoch, 24. Juli 2019 21:38 Uhr

Tom Cruise hätte beinahe Brad Pitts Rolle in ‚Once Upon a Time in Hollywood‘ gespielt. Wie Regisseur Quentin Tarantino enthüllt, nahm er tatsächlich erst Kontakt zu dem ‚Jack Reacher‘-Star auf, bevor der Part des Stuntmans Cliff Booth schließlich an seinen Hollywood-Kollegen ging.

„Wir haben darüber geredet. Er ist ein toller Typ und wir haben uns wirklich gut verstanden“, verrät der berühmte Filmemacher im Gespräch mit dem ‚Happy Sad Confused‘-Podcast. Warum es Cruise nicht wurde, verriet der Filmemacher nicht.

Auch wenn die Zusammenarbeit mit Cruise am Ende doch nicht zustande kam, hält sich Tarantino diese Möglichkeit für die Zukunft offen: „Vielleicht für etwas anderes.” Gut zu wissen.

Der ‚Kill Bill‘-Schöpfer landete mit seinem neuesten Projekt einen ganz besonderen Coup: Er brachte Brad Pitt und Leonardo DiCaprio zusammen vor die Kamera. Auf diese Leistung ist er völlig zu Recht sichtlich stolz.

Der Casting-Coup des Jahrzehnts

„Die Realität war, dass mich die Leute gefragt haben ‚Waren es immer diese zwei?‘ Und ich meinte ‚Nun, es ist der Casting-Coup des Jahrzehnts.‘ Du kannst nicht darauf zählen. Sie müssen beide darauf antworten, sie müssen beide die Rolle spielen wollen, sie müssen beide verfügbar sein. Es spielen sehr viele Sachen dabei rein“, schildert Tarantino.

Tatsächlich habe er sich acht verschiedene Konstellationen möglicher Schauspieler-Paare überlegt, zwischen denen die Chemie stimmen würde. „Die zwei, die ich bekommen habe, waren definitiv meine erste Wahl“, freut sich der 56-Jährige. ‚Once Upon a Time in Hollywood‘ kommt am 15. August in die Kinos.