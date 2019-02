Taron Egerton ist Elton John: Neuer „Rocketman“-Trailer (und mehr!)

Donnerstag, 21. Februar 2019 15:49 Uhr

Wer ist einer der begnadetsten Musiker mit unzähligen Welthits, zu dessen Markenzeichen seit Jahrzehnten die exzentrischsten Sonnenbrillen gehören? Sir Elton John!

Elton John ist einer der größten und erfolgreichsten Popstars der Welt, aber seine persönliche Geschichte wurde bisher noch nicht auf der großen Leinwand erzählt. Das ändert sich nun, wenn am 30. Mai 2019 die schillernde Musical-Fantasy „Rocketman“ von Regisseur Dexter Flechter („Bohemian Rhapsody“) in die Kinos kommt.

Hauptdarsteller Taron Egerton, der mit seiner ganzen künstlerischen Kraft die Geschichte der Legende mit Leben erfüllt, wurde von Sir Elton John persönlich für diese Rolle auserkoren. Auch für das Filmplakat wurde er von keinem anderen als dem visionären Künstler und Starfotografen David LaChapelle, der bereits zahlreiche ikonische Bilder in Elton Johns einzigartiger Karriere kreiert hat, in Szene gesetzt.

Jetzt gibt es einen neuen Trailer und in einer Featurette erfahren wir mehr von der cineastischen Kraft der Geschichte und dem Ausnahmetalent Taron Egertons. Last but not least kann man sich sogar noch mitreißen lassen von Tarons stimmgewaltigen Interpretation der größten Elton-John-Hits. Ohrwurm garantiert!