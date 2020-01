Taylor Swift: Das sagt sie nach dem Flop von „Cats“

Taylor Swift hat sich zur ‘Cats’-Kritik geäußert. An Weihnachten war die Verfilmung des Musical-Klassikers in Deutschland gestartet. Trotzdem scheiterte das Projekt extrem an den Kinokassen.

Teil des Films war auch die 30-Jährige Sängerin, die in der Filmversion des berühmten Webber-Musicals Bombalurina spielt und den Track ‚Beautiful Ghosts‘ für den Streifen schrieb.

„Hatte eine großartige Zeit“

Doch der Country-Star äußerte sich jetzt zur heftigen Kritik. „Ich hatte eine großartige Zeit, diesen verdammt merkwürdigen Film zu machen. Niemals würde ich retrospektiv sagen, dass es nicht die beste Zeit für mich war. Ich durfte mit atemberaubenden Tänzern und Darstellern arbeiten – ich kann mich also absolut nicht beschweren“, so Taylor gegenüber dem ‚Variety‘-Magazin.

Eine Kollegin, mit der Swift zusammenarbeiten durfte, war die Ballett-Tänzerin Francesca Hayward. Die schwärmte kürzlich über die Sängerin: „Jeder war so nett. Jeder. Sogar Taylor Swift. Durch sie habe ich mich so wohl gefühlt…Sie zu beobachten war wie bei einem privaten Taylor Swift-Konzert. Ich stand einfach nur voller Ehrfurcht da“, wie sie gegenüber der ‚Grazia‘ erzählte.

Das ist die Rolle der Tänzerin

In dem Streifen performt Francesca Hayward die Rolle der Victoria (White Cat) und Swift steuerte außerdem ihre eigene Version für den Abspann bei – gemeinsam mit Judi Dench, die in der Rolle der Alt Deuteronimus glänzte und ebenfalls einige Zeilen sang.