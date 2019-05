„Terminator: Dark Fate“ – hier ist der erste Trailer

Donnerstag, 23. Mai 2019 18:53 Uhr

Bald treffen wir wieder auf alte Bekannte, neue Helden und starke Gegner. Das alles in packenden Action-Szenen, die in ‚Terminator: Dark Fate‘ hoffentlich viel Freude auf ein Wiedersehen auf der großen Leinwand machen. Jetzt gibt es den ersten Trailer!

Wieder mit dabei: Action-Legende Arnold Schwarzenegger (T-800) und Linda Hamilton (Sarah Connor)! Regisseur Tim Miller sagte über den ersten Tag der Dreharbeiten mit den beiden: „Arnold und Linda am Set zu sehen – zum ersten Mal zusammen nach langer Zeit – war fantastisch. Es war schwer zu glauben, dass das passierte, als ich mit sehr viel Ehrfurcht auf die Monitore starrte. (…) Wenn ich mir die Einstellung anschaue, dann denke ich aller dreißig Sekunden ‚Heilige Scheiße, ich mache einen Terminator-Film!'“

Die Story zu dem von Fans des heiß erwarteten Spektakels knüpft allerdings an die Ereignisse von ‚Terminator 2: Judgement Day‘ an. Vergesst also alle Filme, die danach kamen! Zum weiteren Starensemble zählen auch Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna und Diego Boneta.

Kinostart ist am 24. Oktober!