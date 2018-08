Terminator-Sequel: Erstes Szenenfoto

Donnerstag, 2. August 2018 11:59 Uhr

Derzeit finden die Dreharbeiten zu dem noch unbetitelten Sequel des originalen Termninator-Films von James Cameron statt, das mit geballter Frauenpower aufwartet.

Zu sehen sein werden neben Hollywood-Haudrauf-Legende Arnold Schwarzenegger Natalia Reyes als „Dani Ramos“, Mackenzie Davis als „Grace“, Linda Hamilton als „Sarah Connor“. Von den Ladies gibt es jetzt das erste Foto. Der endgültige Filmtitel steht noch nicht fest. Das Ganze schließt direkt an Camerons „Terminator 2“ an, alle anderen Fortsetzungen danach interessieren Cameron im von ihm produzierten Sequel nicht. Die Handlung soll einige Jahre nach „Terminator 2“ spielen. Regie führt Tim Miller („Thor – The Dark Kingdom“)

Der Film wird am 21. November 2019, im Verleih von Twentieth Century Fox starten.