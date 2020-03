„The Batman“-Dreharbeiten eingestellt: „Wir haben dicht gemacht!“

Matt Reeves hat bestätigt, dass die Produktion von ‚The Batman‚ auf absehbare Zeit eingestellt wurde. Das Projekt stellte die Produktion am 14. März ein – Warner Bros. erklärte, dass aufgrund der Coronavirus-Pandemie eine „zweiwöchige Pause“ eingelegt werden würde.

Nun meldete sich auch Regisseur Matt Reeves zu Wort und bestätigte, dass die Produktion vorerst unterbrochen wurde. In einem am Mittwoch (25. März) veröffentlichten Tweet schrieb er: „Ja, wir haben dicht gemacht, bis es für uns alle sicher ist, wieder aufzunehmen.“

Unter Beobachtung

Der 53-jährige Filmemacher fügte hinzu, dass die Besetzung und die Crew „für den Moment sicher“ seien. Der Film, in dem Robert Pattinson als Titelheld zu sehen ist, wurde Anfang des Monats ausgesetzt, da die Krise die Filmindustrie überschattet.

Die Dreharbeiten waren zunächst von London nach Liverpool verlegt worden, bevor sie vollständig eingestellt wurden. In einer Erklärung hieß es: „Die Produktion von The Batman in Warner Bros. Pictures wird ab heute eine zweiwöchige Pause einlegen. Das Studio wird die Situation weiterhin genau beobachten.”