„The Batman“: Wird er hier zum neuen Bösewicht?

Peter Sarsgaard spielt in ‚The Batman‘ mit. Der Schauspieler stößt zum Cast der Comicverfilmung dazu, wie der Regisseur Matt Reeves über Twitter bekannt gab. Damit wird der 48-Jährige nun an der Seite von Robert Pattinson, der in die Hauptfigur des Batman schlüpft, im gleichnamigen Film zu sehen sein.

Es wird gemunkelt, dass der ‚Green Lantern‘-Darsteller die Rolle des Harvey Dent übernimmt, der zum Bösewicht Two-Face wird. Außer Pattinson und Sarsgaard wurden bereits weitere Darsteller bekannt gegeben, darunter John Turturro als Gangsterboss Carmine Falcone, Andy Serkis als Alfred Pennyworth, Paul Dano als The Riddler, Jeffrey Wright als Comissioner Gordon und Zoë Kravitz als Catwoman.

Nach Tim Burton und Christopher Nolan übernimmt diesmal Matt Reeves (‚Planet der Affen: Revolution‘) die Inszenierung der Neuverfilmung über den maskierten Rächer. Der Regisseur ist außerdem für das Drehbuch verantwortlich. Der Drehstart für den Film ist Ende 2019 oder Anfang 2020 angesetzt. Fans müssen sich dann allerdings noch bis Sommer 2021 gedulden, bis der Blockbuster in die Kinos kommt.