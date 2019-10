„The King’s Man – The Beginning“: Der neue Trailer

Sie wahren den Frieden und schützen das Leben: Im neuen Trailer zu „The King’s Man – The Beginning“ gibt’s einen spannenden Einblick in den Aufstieg der Zivilisierten. Kinostart ist am 13. Februar 2020.

Während sich die schlimmsten Tyrannen und kriminellen Genies aller Zeiten zusammenschließen, um einen Krieg zu planen, in dem Millionen Menschen ausgelöscht werden sollen, muss ein Mann alles daransetzen, sie aufzuhalten.

Regisseur Matthew Vaughn („Kick-Ass“, „Kingsman – The Secret Service“, „Kingsman – The Golden Circle“) nimmt die Kinozuschauer mit auf eine stylische Zeitreise, zurück zur Entstehung des ersten unabhängigen Geheimdienstes – der ‚Kingsman‘.

In dem neuen Video gibts mehr über die Ursprünge des Geheimdienstes.

Hochkarätiges Ensemble

Unter der Regie von Vaughn spielt ein internationales Starensemble, darunter Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou und Charles Dance, als Produzenten zeichnen Matthew Vaughn, David Reid, Adam Bohling verantwortlich.

Entstanden ist der Film nach dem Comic ‚The Secret Service‘ von Mark Millar und Dave Gibbons.