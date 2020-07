Sonntag, 26. Juli 2020 23:06 Uhr

„The Kissing Booth 3“ kommt definitiv!

Nach dem Mega-Erfolg der ersten beiden "The Kissing Booth"-Filme bestätigte Netflix jetzt einen dritten Teil. Aber es kommt noch viel besser!

Es gibt tolle Nachrichten für die Millionen von Fans von den „The Kissing Booth“-Filmen. Nachdem die ersten beiden Teile des Franchise bereits einschlugen wie eine Bombe, lässt es sich Netflix nicht nehmen einen dritten Film zu veröffentlichen.

Kein Wunder, denn schon der erste Steifen schaffte es 2018 zu einem der „am häufigsten angeschauten Filme der Welt“, wie der Netflix-CEO Ted Sarandos im Interview mit „Deadline“ verriet.

„The Kissing Booth 3“ ist bereits komplett im Kasten

Der Cast von „The Kissing Booth 2“ bestätigte dieses Wochenende, dass der kommende Netflix-Hit bereits abgedreht sei! Und das nicht erst seit gestern! Die Dreharbeiten fanden bereits vergangenen Sommer parallel zu denen zur Fortsetzung statt.

Die Schauspieler Joey King (20), Joel Courtney (24), Taylor Zakhar Perez, Maisie Richardson-Sellers (28) und Meganne Young (30) traten heute bei einem Fan Fest auf YouTube auf. Dort verkündeten sie die aufregenden Neuigkeiten.

Quelle: instagram.com

Der dritte Teil kommt schon 2021

Um ehrlich zu sein, kommt diese News allerdings wenig überraschend, denn der jüngste Film des Franchise endet auf einem riesigen Cliffhanger. Dem Streaming-Service blieb also fast nichts anderes übrig als weiterzumachen.

Aber man weiß ja nie und umso größer ist jetzt natürlich die Freude der Fans, dass sie sich bis zum Release wahrscheinlich nicht mehr allzu lang gedulden müssen. Die Darsteller verrieten, dass „The Kissing Booth 3“ im Jahr 2021 auf Netflix laufen wird.

Joey King: Bald ein Hollywood-Superstar?

Die Hauptdarstellerin Joey King nutzte die Gelegenheit zudem, um sich direkt an die Zuschauer zu wenden. Sie sagte: „Ich möchte den Fans für ihre enorme Unterstützung danken. Die Explosion der Liebe war so real. Dank aller hier Anwesenden konnte all dies geschehen.“

Für die 20 Jahre junge Schauspielerin, die seit ihrer frühesten Kindheit in zahlreichen Filmen und Serien mitwirkte, bedeutet die Movie-Reihe ihren großen internationalen Durchbruch. Wir sind uns sicher, dass sie in wenigen Jahren zu den ganz großen Namen in Hollywood gehören wird!