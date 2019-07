Til Schweiger: Film mit Bruce Willis und schwimmendes Restaurant geplant

Montag, 1. Juli 2019 22:56 Uhr

Til Schweiger unternimmt erneut einen Ausflug nach Hollywood. An der Seite von Bruce Willis wird er eine „Kampfmaschine“ spielen. Und dann hat er in Passau wieder Großes vor.

Der Hamburger Schauspieler Til Schweiger (55) dreht einen Actionfilm mit seinem 64-jährigen Kollegen, dem einstigen US-Superstar Bruce Willis. Er werde in knapp zwei Wochen für den Dreh in den US-Bundesstaat Louisiana fliegen, verriet Schweiger am heutigen Montag in Passau.

In dem Film mit dem Titel „Run of the Hitman“ spiele er nicht den Bösen, sondern den Guten. „Eine Kampfmaschine.“ Dafür müsse er aber noch etwas trainieren. Die Produzenten des Filmes hätten bei seiner amerikanischen Agentin angefragt, erzählte Schweiger. „Ich habe das Drehbuch gelesen, fand es super und habe Ja gesagt.“

Schwimmendes Restaurant

Das Budget des Films ist laut der Seite Pacific Film Trade überschaubar: 10 Millionen Dollar. In dem „intelligenten Actionfilm“ – ganz in der Tradition von Klassikern wie ‚Der Profi‘ – geht geht es um einen Auftragskiller, der seine Tochter verliert und daher vor nichts Halt macht, um sie zurückzubekommen.

Schweiger erwähnte seine aktuellen Pläne am Rande eines Pressetermin in Passau, bei dem er ein neues Gastronomiekonzept vorstellte. Laut ‚Der Spiegel‘ wolle eine dort ansässige Reederei die „MS Johanna“ umbauen „und auf dem Donauschiff gemeinsam mit Schweiger ein schwimmendes Restaurant betreiben.“ (dpa/KT)