Tim Burtons Netflix-Serie „Wednesday“ wächst um zehn Darsteller

30.08.2021 08:30 Uhr

Der Cast zur kommenden Serie „Wednesday“ von Tim Burton auf Netflix steht jetzt komplett in den Startlöchern.

Der Cast wächst und wächst. Nachdem Netflix diesen Monat bereits die Hauptrollen offiziell vergab, stehen nun auch die Nebendarsteller in Tim Burtons kommender, von der Addams Family inspirierte Live-Action-Serie „Wednesday“ fest.

Der Streaming-Riese rundete seine Hauptbesetzung jetzt mit zehn weiteren Schauspielern ab.

Berühmte Hauptdarsteller

Für die, die es noch nicht gelesen haben. Die Hauptrolle der Wednesday Addams in „Wednesday“ ging an die junge Schauspielerin Jenna Ortega (18). Man kennt sie aus den Serien „You“ und „Jane the Virgin“ sowie dem Netflix-Superhit „Yes Day“.

Die Hollywood-Ikonen Catherine Zeta-Jones (51) und Luis Guzmán (65) werden Wednesdays Eltern, Morticia Addams und Gomez Addams, mimen.

10 Nebendarsteller

Jetzt veröffentlichte Netflix außerdem eine lange Liste an Nebendarstellern.

1. Hunter Doohan

Bekannt aus: „Your Honor“ und „Truth Be Told“

Rolle: Tyler Galpin, der sich gegen alle Umstände mit Wednesday anfreundet. Tyler hat ein gestörtes Verhältnis zu seinem Vater, dem örtlichen Sheriff.

2. Georgie Farmer

Bekannt aus: „Treadstone“ und „The Evermoor Chronicles“

Rolle: Ajax Petropolus, ein Schüler der Nevermore Academy, der zufällig auch ein Gorgone ist. Unbeholfen und schüchtern hat Ajax Angst, anderen Menschen in die Augen zu sehen.

3. Moosa Mostafa

Bekannt aus: „Nativity Rocks!“ und „The Last Bus“

Rolle: Eugene Otinger, einer der schrulligsten Schüler der Nevermore Academy und Vorsitzender des Bienenzuchtclubs der Schule.

4. Emma Myers

Bekannt aus: „Girl in the Basement“ und „Taste of Christmas“

Rolle: Enid Sinclair, Wednesdays fröhliche und farbenfrohe kalifornische Zimmergenossin an der Nevermore Academy. Enid stammt aus einem Rudel von Werwölfen aus San Francisco.

5. Naomi J. Ogawa

Bekannt aus: „Skylin3s“

Rolle: Yoko Tanaka, ein Vampir mit Harajuku-inspiriertem Goth-Flair und einer der coolen Kids der Nevermore Academy.

6. Joy Sunday

Bekannt aus: „Dear White People“ und „The Beta Tes“

Rolle: Bianca Barclay, eine der beliebtesten Schülerinnen der Nevermore Academy und entstammt einer langen Reihe von Sirenen, die über eine hypnotisierende Überzeugungskraft verfügen.

7. Percy Hynes White

Bekannt aus: „The Gifted“ und „Pretty Hard Cases“

Rolle: Xavier Thorpe, ein charismatischer und künstlerischer Schüler der Nevermore Academy, aus reichem Hause mit einem berühmten Hellseher-Vater

8. Thora Birch

Bekannt aus: „Ghost World“ und „The Walking Dead“

Rolle:Tamara Novak, Wednesdays Mutter im Wohnheim und die einzige „Normie“ im Personal der Nevermore Academy

9. Riki Lindhome

Bekannt aus: „Knives Out“ und „Another Period“

Rolle: Dr. Valerie Kinbott, eine lokale Therapeutin in der verschlafenen Stadt Jericho, die sich besonders für ihre neueste Patientin Wednesday Addams interessiert.

10. Jamie McShane

Bekannt aus: „Mank“ und „Bloodline“

Rolle: Sheriff Donovan Galpin, der in Jericho geboren und aufgewachsen ist, hatte schon immer ein Problem mit der Nevermore Academy und verfolgt einen Rachefeldzug gegen den ehemaligen Schüler Gomez Addams.