Tim Roth im Mystery-Drama „Bergman Island“

Freitag, 17. Mai 2019 07:14 Uhr

Tim Roth spielt in ‚Bergman Island‘ mit. Der 58-jährige Star wird zusammen mit Vicky Krieps und Mia Wasikowska im Mystery-Drama zu sehen sein, das von Charles Gilliberts CG Cinema produziert wird.

‚Variety‘ enthüllte, dass der Film die Geschichte zweier US-Filmemacher erzählen wird, die sich auf den Weg zur schwedischen Insel Faro machen, dem letzten Zuhause des legendären Regisseurs Ingmar Bergman, um an ihren Filmen zu arbeiten, wobei sich die Grenzen zwischen Fiktion und Realität zu überschneiden beginnen.

Die ganz großen Geschütze

Tim Roth bereitet sich auf ein geschäftiges 2019 vor, nachdem er in Quentin Tarantinos neuer Komödie ‚Once Upon a Time in… Hollywood‘ an der Seite von Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Margot Robbie mitspielt. Der Streifen erzählt die Geschichte des Schauspielers Rick Dalton (DiCaprio) und seines Doubles Cliff Booth (Pitt), die den großen Leinwand-Erfolg im 1969er Los Angeles landen wollen.

In dem Film werden unter anderem Al Pacino, Dakota Fanning, Damian Lewis, Emile Hirsch und Lena Dunham zu sehen sein. Weiterhin soll Roth mit Ben Hardy im Thriller ‚Recovery‘ mitspielen.