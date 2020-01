Timur Bartels im neuen Til-Schweiger-Film „Die Hochzeit“

Drei Paare und jede Menge Turbulenzen! In der neuen romantischen Kino-Komödie „Die Hochzeit“ geraten die drei Freunde Thomas, Nils und Andreas mit ihren Partnerinnen gehörig aneinander, obwohl sie nur eines möchten: eine Hochzeit retten!

Komische Verwicklungen, blankes Chaos und die Suche nach dem Rezept der Liebe bringen die drei Freunde an ihre Grenzen. Der neue Film von Regisseur und Autor Til Schweiger lädt zur größten Party des Jahres ein! Wieder mit dabei Timur Bartels, Held aus „Der Club der roten Bänder“ und „Ballon„. Der 24-jährige hatte bereits in Teil 1, „Klassentreffen 1.0„, mitgespielt.

Timur spielt erneut die Rolle des Lenny, nicht das hellste Licht in der Schule und voller Naivität. Trotzdem aber ein Charakter voller Charme und Sympathie.

„Ich fand Klassentreffen 1.0, mein erster Film mit Til Schweiger, schon extrem witzig, aber hier wurde nochmal ne fette Schippe raufgelegt“, so Timur im Gespräch mit klatsch-tratsch.de. „Man muss den 1. Teil nicht gesehen haben, um ‚Die Hochzeit‘ anzuschauen, das funktioniert auch so. Und ich garantiere, dass es keine zwei Minuten gibt, in denen man nicht lachen muss!“

„Er weiß, wie er noch mehr aus mir rausholen kann“

Über die Zusammenarbeit mit dem umtriebigen Filmemacher Til Schweiger sagte der sympathische Strahlemann: „Til ist für mich der beste Regisseur mit dem ich gearbeitet habe. Der Typ hat als Schauspieler von ‚Lindenstraße‘ bis zu Quentin Tarantino’s ‚Inglourious Basterds‘ extrem viel Erfahrung gesammelt und konnte sich bestimmt von den besten Regisseuren jeweils das Beste aneigenen. Ich glaube selbst Nick Nolte meinte beim Dreh von ‚Head Full of Honey‘, dass Til der Beste wäre. Er weiß einfach wo meine Grenzen sind und wie er noch etwas mehr aus mir rauskitzeln kann. Er hat ein unfassbar gutes Auge für Ästhetik und ist einfach ein toller Freund mit dem man mega viel Spaß am Set hat.“

Auch mit Schweigers Tochter Lilli habe es mega viel Spaß gemacht zu arbeiten, so Timur im Gespräch mit dieser Seite. „Ich kenne wenig Mädchen, die so cool sind und vor allem so einen tollen Humor haben wie sie.“

Und wie steht’s bei Timur mit der eigenen Hochzeit? Dazu sagte er dieser Seite: „Um ehrlich zu sein wollte ich mir nach der Scheidung meiner Eltern schwören, dass ich später nicht heiraten möchte. Den Gedanken hatte ich auch einige Jahre lang. Mit meiner Freundin Michelle hat sich der aber in Luft aufgelöst. Trotzdem haben wir noch keinen Verlobungsring, aber zumindest haben wir seit Ende letzten Jahres ein gemeinsames Baby! Ein Hundebaby.“