Tom Cruise: Dreh für „Mission: Impossible 7“ in Venedig abgesagt

Nachdem das Coronavirus halb China lähmte und nun womöglich auch noch Europa in die Zange nimmt, legt die Krankheit mittlerweile auch die Dreharbeiten zu „Mission: Impossible 7“ lahm, wo unter anderem auch Tom Cruise vor der Kamera steht.

Neben dem asiatischen Land wurden längst auch in Europa die ersten Fälle verzeichnet und so befiel der Infekt unter anderem auch Bürger in Italien. Dort soll es schon 220 Infizierte geben. Mehr als 25 Menschen lägen auf Intensivstationen.

Produktionsplan wurde geändert

Besonders im Norden des „Stiefels“ wächst die Anzahl der Coronavirus-Patienten seit Mitte Februar rapide an, da wo eigentlich in den nächsten drei Wochen der siebte Teil des Action-Streifens gedreht werden sollte.

Die Produktionsfirma ‚Paramount Pictures‘ teilte nun über Facebook mit, dass das Set seine Zelte vorerst nicht in Venedig aufschlagen wird: „Zur Sicherheit und dem Wohlergehen unserer Besetzung und Crew sowie dem Anliegen der örtlichen Behörden, öffentliche Menschenansammlungen als Reaktion auf die Bedrohung durch den Coronavirus zu vermeiden, ändern wir den Produktionsplan für unsere dreiwöchigen Dreharbeiten in Venedig.“

Auswirkungen auf die Film-Branche?

Aufgrund steigender Infektionszahlen ergreift nun auch Venedig drastische Maßnahmen. Dort wurden alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt.

Wann sich die Stars in der legendären Stadt an der Adria stattdessen versammeln werden, wurde im Zuge dessen noch nicht bekannt gegeben. Fest steht allerdings, dass das Virus nicht mehr nur den Güterhandel zwischen Europa und Asien einschränkt, sondern wie an diesem Beispiel zu erkennen ist, sich auch auf die Film-Branche auswirkt.

Die „Mission: Impossible“ Reihe mit Tom Cruise

1996: Mission: Impossible

2000: Mission: Impossible II

2006: Mission: Impossible III

2011: Mission: Impossible – Phantom Protokoll

2015: Mission: Impossible – Rogue Nation

2018: Mission: Impossible – Fallout