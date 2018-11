Tom Felton: Seine Kinder müssen alle „Harry Potter“-Filme sehen

Donnerstag, 22. November 2018 11:35 Uhr

Tom Felton will seinen Kindern alle ‚Harry Potter‘-Filme zeigen, wenn er dann irgendwann einmal welche hat. Der 31-Jährige schaffte mit seiner Rolle als Schulfiesling Draco Malfoy in den beliebten Zauberer-Filmen weltweiten den großen Durchbruch.

Auch zukünftigen Generationen will er die Welt um Hogwarts & Co nicht vorenthalten. Wenn er einmal selbst Kinder hat, will er ihnen sogar alle Filme auf einmal zeigen.

Dem ‚People‘-Magazin verrät der Star: „Ich habe die ‚Harry Potter‘-Filme bei den Premieren gesehen, aber davon abgesehen, nein. Nie. Ich hebe mir das für einen heiligen Tag auf. Ich habe Vorstellungen davon, wie ich das mit meinen beiden Kindern mache, wenn ich ein kleines bisschen älter bin.“

Quelle: instagram.com

Er hat immer noch eine große Fanbase

Seine Fans würden sich natürlich für den Schauspieler freuen, wenn diese Vision tatsächlich irgendwann in Erfüllung geht. Der Star bekommt von seiner Fanbase in der Regel enorme Unterstützung, wenn auch manchmal in etwas seltsamer Form.

Quelle: instagram.com

„Ich habe ein paar sehr seltsame Briefe bekommen. Ein Mann wollte mich adoptieren. Er hat seinen Namen rechtlich in Lucius Malfoy ändern lassen und er wollte, dass ich meinen zu Draco Malfoy ändere und mich dann rechtlich adoptieren. Ich habe abgelehnt.“