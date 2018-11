Tom Felton: So sieht der „Harry Potter“-Star nicht mehr aus

Donnerstag, 8. November 2018 22:10 Uhr

Bekannt wurde Tom Felton (31) als weißblonder Draco Malfoy. Er war Harry Potters Erzfeind in Hogwarts und spielte in allen „Harry Potter“-Filmen mit.

Seit dem ersten Film sind nun 17 Jahre vergangen und aus dem damaligen 14-jährigen Jungen, ist ein erwachsener Mann geworden. Optisch hat er mit dem süßen Kindergesicht von damals nicht mehr viel gemein.

Quelle: instagram.com

Und auf neuesten Bildern überrascht er mit einem ganz neuen Look. Viele Fans sind etwas verwundert, denn aus dem einstigen Schönling, ist ein etwas zerzauster Schauspieler geworden. Die Haare sind länger und ungekämmt, er trägt einen Dreitagebart und eine eckige Brille. Schön ist etwas anderes…

So präsentierte er sich bei der Präsentation seiner neuen Serie „Origin“ in New York. Die Serie wird ab 14. November bei Youtube zu sehen sein.

Quelle: instagram.com