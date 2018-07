Tom Hardy ist „Venom“: Der neue Trailer ist da!

Dienstag, 31. Juli 2018 23:33 Uhr

Der Countdown zu dem nächsten großen Marvel-Hit ist längst eingeläutet. Ab 3. Oktober wird „Venom“ die gaaaanz dunkle Seite der Superhelden entfesseln.

Damit kommt einer der mysteriösesten, unberechenbarsten und härtesten Marvel-Charaktere auf die große Leinwand – mit niemand Geringerem als dem Oscar-nominierten Tom Hardy in der Rolle des tödlichen Beschützers Venom.

Jetzt gibt es einen neuen Trailer!

In der Symbiose mit seinem Wirt, dem Journalisten Eddie Brock, lässt Venom mit enormer Beweglichkeit, Stärke und Schnelligkeit alle Widersacher seine gnadenlose Macht spüren. Doch für Eddie hat die neue Existenz einen hohen Preis: Je mehr er mit Venom verschmilzt, umso gewissenloser wird er. Ab jetzt muss auch er sich seinen inneren und äußeren Dämonen stellen…

Regisseur Ruben Fleischer („Zombieland“, „Gangster Squad“) holte einen großartigen Cast vor die Kamera. Neben dem Oscar-Nominierten Tom Hardy („Dunkirk“, „Mad Max: Fury Road“) stehen ihm Michelle Williams („Alles Geld der Welt“, „Manchester by the Sea“), Riz Ahmed („Star Wars: Rogue One“, „Four Lions“), Scott Haze („No Way Out: Gegen die Flammen“) und Reid Scott („Veep – Die Vizepräsidentin“) zur Seite.