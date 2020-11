07.11.2020 09:22 Uhr

Tom Holland als „Spider-Man“ mit doppelter Maske

Doppelt hält besser. Das gilt auch für Superhelden wie Spider-Man. Vor allem in Corona-Zeiten.

Der britische Schauspieler Tom Holland (24) schützt sich als „Spider-Man“ mit doppelter Maske. „Trag eine Maske, ich trage zwei“, schrieb der Darsteller auf Instagram zu einem Foto vom Drehset.

Darin ist er im typischen rot-schwarzen Spinnenmann-Outfit zu sehen, das seinen ganzen Körper bedeckt. Darüber trägt er im Gesicht eine weiße Mund-Nasen-Maske als Schutz gegen das Coronavirus.

Drehabeiten sollen im November starten

Die Dreharbeiten für „Spider-Man 3“ waren für diesen Monat in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia unter der Regie von Jon Watts angekündigt. Neben Holland als Peter Parker alias Spider-Man, Zendaya und Jacob Batalon soll auch Benedict Cumberbatch in seiner Superheldenrolle als „Doctor Strange“ in dem nächsten Spinnenmann-Abenteuer mitspielen.

Wegen der Corona-Pandemie sind in den vergangenen Monaten viele Drehstarts verschoben worden. An den Sets müssen zahlreiche Auflagen erfüllt werden, die Produktionsteams müssen strikte Hygieneregeln befolgen.

