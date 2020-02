Tom Holland kennt alle Spider-Man-Geheimnisse: „Jetzt weiß ich alles“

Tom Holland wurden alle Geheimnisse von ‚Spider-Man‚ erzählt. Der 23-jährige Schauspieler ist bekannt dafür, Spoiler über die Marvel-Filme zu verraten.

In einem Interview mit ‚Hey U Guys‘ verriet der Frauenschwarm: „Jetzt weiß ich alles. Ich hatte mein großes Meeting mit Marvel und Sony für etwa zwei Wochen und ich kenne alle Geheimnisse. Ich habe in etwa tausend Interviews gegeben, deshalb habe ich mir gemerkt, keine Filme mehr zu spoilern.“

„Marvel mag es, Geheimnisse zu behalten“

Vor kurzem hatte Tom jedoch noch verraten, dass er kein Geheimnis für sich behalten kann. Der ‚Spider-Man: Far From Home‚-Darsteller erklärte: „Ich weiß nichts darüber oder darüber, worum es geht. Ich weiß, wer der Bösewicht ist, aber das ist es auch. Sie lassen mich nichts lesen, weil ich so schlecht darin bin, Geheimnisse für mich zu behalten.“

Tom musste viel durchmachen, um das Geheimnis des Films für sich zu behalten und enthüllte auf seinen Social Media-Plattformen, dass er sein ‚Avengers: Infinity War‘-Drehbuch verbrannte, damit die Details des Projektes nicht geleakt werden konnten.

In einem Video erklärte der Darsteller: „Regel Nummer eins… gib dein Skript ab… Marvel mag es, Geheimnisse zu behalten. Deshalb, an alle Produzenten, die wahrscheinlich ausrasten, weil ich vergessen habe, mein Skript abzugeben, hier ist der Beweis dafür, dass ich es zerstöre.“