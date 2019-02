Sonntag, 24. Februar 2019 16:11 Uhr

Tom Schilling bei den Oscars auf dem roten Teppich

Was macht Tom Schilling bei den „Oscars“? Bis zuletzt ist Tom Schilling (37) in Hollywood auf Trab. „Wir steigen in eine Armada von Autos und heizen durch Los Angeles von einem Termin zum nächsten“, erzählt der Schauspieler wenige Stunden vor der Oscar-Nacht auf dem traditionellen Empfang der deutschen Oscar-Anwärter in der historischen Villa Aurora.



Für den Schauspieler wird es auch über den roten Teppich gehen: „Ein bisschen schön sein und leicht einen im Tee haben“, witzelt Schilling. In dem für den Auslands-Oscar nominierten Künstlerporträt „Werk ohne Autor“ spielt er die Hauptfigur des Kurt Barnert, angelehnt an das Leben der Künstlers Gerhard Richter.

Karriere in Hollywood?

Hat Tom Schilling Chancen in Hollywood Fuß zu fassen? Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck hält große Stücke auf seinen Star und glaubt, dass er in Hollywood Chancen hätte. Doch Schilling will abwarten und ist eher bescheiden: „Ich werde hier keine Klinken putzen, dafür bin ich zu schüchtern“, sagt er. Ein weiterer Grund sei seine Familie, die selbstverständlich in Deutschland lebt, Schilling ist dreifacher Vater.

Quelle: instagram.com

Hat Schilling Oscar-Favoriten? Er habe zu wenige Filme gesehen, bedauert der Schauspieler. Doch „Bohemian Rhapsody“ über den Queen-Sänger Freddie Mercury habe ihn im Flugzeug auf dem Weg nach Los Angeles zu Tränen gerührt. Als Junge sei die Band seine erste große musikalische Liebe gewesen. „Das war mir wirklich peinlich, dass ich im Flugzeug so viel weinen musste.“ (dpa/KT)