„Top Gun Maverick“: Ein Videoblick hinter die unglaublichen Flugstunts

Waghalsige Stunts, die es so noch nicht auf der großen Leinwand gegeben hat: Tom Cruise (57) zeigt in riskanten Flugmanövern was es heißt ein Top Gun Pilot zu sein. Die brandneue, heute veröffentlichte Featurette zu „Top Gun Maverick“ ist eine wahre Liebeserklärung an die Fliegerei und verspricht atemberaubendes Footage vom Set.

Joseph Kosinski inszenierte „Top Gun 2“ nach einem Drehbuch des Autorenteams Christopher McQuarrie, Peter Craig, Justin Marks, Ashley Miller, Zack Stentz und Eric Singer. Als Produzent zeichnet wieder die Hollywood-Produzentengröße Jerry Bruckheimer verantwortlich, nun in der Fortsetzung gemeinsam mit David Ellison, mit dem er zuletzt für „Gemini Man“ zusammenarbeitete.

Musik auch von Hans Zimmer

Nach dem Hit-Soundtrack zu“Top Gun“ aus dem Jahr 1986 (Harold Faltermeyer gewann für seinen Score einen Grammy und Giorgio Moroders Titelsong „Take My Breath Away“ bekam den Oscar als Bester Song) komponieren jetzt Harold Faltermeyer und Oscar-Preisträger Hans Zimmer die Filmmusik zu „Top Gun Maverick“.

Neben Tom Cruise sind u.a. zu sehen: Jennifer Connelly, Miles Teller, Val Kilmer, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman und Ed Harris. Kinostart ist am 16. Juli 2020