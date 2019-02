Toy Story 4: Neue Enthüllungen beim Super Bowl

Montag, 4. Februar 2019 09:24 Uhr

Im Trailer zu ‚Toy Story 4: Alles hört auf kein Kommando‘, der am Sonntagabend (3. Februar) nach dem Super Bowl gezeigt wurde, enthüllten die Filmemacher zwei neue Charaktere, die den bereits bekannten Filmfiguren im vierten Teil der Filmreihe Unterstützung leisten werden.

Es handelt sich dabei um Bunny und Duckie, die von den ‚Key & Peele‘-Stars Jordan Peele und Keegan-Michael Key synchronisiert werden. Die Spielzeuge werden als Gewinne bei einer Kirmes in die Geschichte eingeführt, wo sie auch auf Buzz Lightyear, im Original gesprochen von Tim Allen, und den Cowboy Woody, im Original gesprochen von Tom Hanks, treffen. Im Trailer wird ebenfalls Bezug auf den ersten Film aus dem Jahr 1995 genommen: Zu Beginn des Clips ist das Lied ‚You’ve Got a Friend in Me‘ von Randy Newman zu hören.

Kinostart Mitte Juni

Laut Disney soll ‚Toy Story 4‘ die Beziehung zwischen Woody und Bo weiter ergründen. In einer offiziellen Beschreibung steht zu lesen: „Woody war sich immer sicher über seinen Platz in der Welt. Seine Priorität war, sich um seine Kinder zu kümmern, sei es Andy oder Bonnie. Als also Bonnies neues Bastel-Spielzeug Forky sich selbst als Müll bezeichnet, nimmt Woody es auf sich, Forky zu zeigen, warum er froh sein sollte, ein Spielzeug zu sein. Als Bonnie die ganze Bande dann mit auf einen Familientrip nimmt, macht Woody einen unerwarteten Umweg, der ihn zurück zu seinem alten Freund Bo Peep bringt.“ ‚Toy Story 4‘ soll am 20. Juni in die Kinos kommen.