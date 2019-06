„Toy Story 4“: Neuer Rekordstart für einen Animationsfilm?

Montag, 3. Juni 2019 08:25 Uhr

‚Toy Story 4‘ ist auf dem Weg zum absoluten Kassenschlager. Der mit Spannung erwartete Film, in dem im Original Tom Hanks noch einmal dem Sheriff Woody seine Stimme leiht, befindet sich schon jetzt auf dem Weg, den erfolgreichsten Kinostart eines Animationsfilms aller Zeiten hinzulegen.

Die Disney/Pixar-Fortsetzung könnte den Rekord von 162 Millionen Euro übertreffen, die ‚Die Unglaublichen 2‘ 2018 in den USA einnahm. Tatsächlich wird ‚Dark Horizons‘ zufolge prognostiziert, dass das Abenteuer am dreitägigen Eröffnungswochenende in den Staaten ganze 178 Millionen Euro einnehmen könnte.

‚Toy Story 4: Alles hört auf kein Kommando‚ kommt in den USA noch in diesem Monat, in Deutschland am 15. August in die Kinos und kann mit einer Reihe großer Namen aufwarten, beispielsweise Tim Allen, Annie Potts, Joan Cusack, Michael Keaton und Keanu Reeves.

Darum geht’s

Disney hatte zuvor preisgegeben, dass der Animationsfilm sich auf Woodys Beziehung mit Bo Peep fokussieren wird. In einer Inhaltsangabe hieß es: „Woody war sich schon immer seines Platzes in der Welt bewusst und dass seine Priorität darauf liegt, sich um sein Kind zu kümmern, egal ob das Andy oder Bonnie ist. Als also Bonnies geliebtes selbstgebasteltes Spielzeug Forky (Tony Hale) sich selbst als ‚Müll‘ bezeichnet und nicht als Spielzeug, macht Woody es sich zur Aufgabe, Forky zu zeigen, warum er es lieben sollte, ein Spielzeug zu sein. Aber als Bonnie die ganze Gang mit auf den Ausflug ihrer Familie nimmt, macht Woody einen unerwarteten Umweg, auf dem er wieder mit seiner lange verloren geglaubten Freundin Bo Peep stößt.“