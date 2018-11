Trailer: Andrew Garfield im Mystery-Thriller „Under the Silver Lake“

Montag, 5. November 2018 22:26 Uhr

Nachdem er 2015 mit „It Follows“ das Horror-Genre aufwirbelte, trotzt David Robert Mitchell in seinem neuen Film abermals allen Konventionen und schickt den großartig agierenden Andrew Garfield in ein irrwitziges Abenteuer durch die Stadt der Engel.

Lässig, stylisch und randvoll mit filmischen Anspielungen ist dieser nonchalante Mystery-Thriller ein Riesenspaß für jeden Filmliebhaber.

Der Regisseur sagte dazu: „In ‚Under The Silver Lake‘ geht es um versteckte Bedeutungen, die in Dingen verborgen sind, die wir lieben – den Filmen, der Musik und den Zeitschriften, von denen unsere Kultur bestimmt wird. ‚Popkultur ist heutzutage die einzige Kultur: ein großer See, in dem wir alle schwimmen. Doch unter der Wasseroberfläche geschehen Dinge, von denen wir nichts wissen. ‚Under The Silver Lake‘ handelt von einem unzufriedenen jungen Mann, der den Atem anhält und in die Tiefe des Gewässers taucht“.

Kinostart ist am 6. Dezember. Wir verraten mehr über den Film.

Darum geht’s

Hollywood, Los Angeles. Obwohl die Miete für sein Apartment überfällig ist, hegt Sam keinerlei Ambitionen, einen Job zu finden. Lieber hängt er auf seinem Balkon herum, liest Comics und beobachtet die Nachbarinnen durchs Fernglas. Als ihn die umwerfend schöne Sarah eines Abends zu sich einlädt, kann er sein Glück kaum fassen. Doch am nächsten Morgen ist sie spurlos verschwunden.

Sam wittert eine globale Verschwörung, die Millionäre, Celebrities, Hundemörder und urbane Mythen involviert. Seine Suche nach Sarah mutiert zur rauschhaften Odyssee durch den undurchsichtigen Dschungel der Großstadt.