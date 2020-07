Trailer „Faking Bullshit“ mit Bjarne Mädel und Erkan Acar

Mit "Faking Bullsahit" erzählt ZDF-Heute-Show-Ensemblemitglied Alexander Schubert eine aberwitzige Geschichte über Liebe, Freundschaft, und Selbstbestimmung, und über den schwierigen Umgang mit Grenzen im zwischenmenschlichen Bereich.

In den Hauptrollen TV-Star Bjarne Mädel und Erkan Acar, Berliner Schauspieler mit türkischen Eltern. Mit “Schneeflöckchen” und “Ronny & Klaid” sowie “The Witch and the Ottoman” hatte der heute 43-Jährige drei Filme am Start, die er teils in Eigenregie verwirklichte. Seit 2003 war er in verschiedenen TV-Produktionen zu sehen und 2008 im Kinofilm „Ninja Assassin“.

Darum geht’s

Eine verschlafene Kleinstadt, irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Für die Polizisten Deniz (Erkan Acar), Rocky (Adrian Topol), Netti (Sanne Schnapp) und Hagen (Alexander Hörbe) das reinste Paradies, denn hier gibt es für Gesetzeshüter nahezu nichts zu tun. Dieser für alle zufriedenstellende Zustand wird jedoch schlagartig zum Problem, als Tina (Sina Tkotsch) auf der Wache auftaucht.

Die ist nämlich mit der Abwicklung der Polizeiwache 23 beauftragt, denn angesichts mangelnder Kriminalität hält man die Kollegen hier offenbar für entbehrlich. Doch im Gegensatz zu ihrem direkten Vorgesetzten Rainer (Alexander von Glenck) wollen sich die vier Kollegen nicht so einfach mit dem Ende ihrer Dienststelle abfinden.

Um ihre Arbeitsplätze zu retten beschließen die Polizisten, kurzerhand die Seiten zu wechseln und wohl oder übel selbst Straftaten zu „faken“, ganz nach dem Motto: Wer keine Arbeit hat, der macht sich welche!

Ein Plan der schief geht

In dem kauzigen Obdachlosen Klaus (Bjarne Mädel), finden sie schnell jemanden, dem sie dabei das ein oder andere in die Schuhe schieben können. Doch der anfänglich gut funktionierende Plan geht nicht auf. Tina hat schnell den Verdacht, dass die plötzlich sprunghaft angestiegene Kriminalitätsrate etwas mit den Polizisten selbst zu tun haben könnte.

Um von sich abzulenken, simulieren Deniz und seine Kollegen daher angestrengte Ermittlungsarbeit und stoßen so ungewollt auf eine heiße Spur in einem spektakulären und bislang ungeklärten Fall von Kunstraub…

Kinostart: 27. August 2020