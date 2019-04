Trailer „Stuber“: Mit dem Uber-Auto auf Killer-Jagd

Freitag, 26. April 2019 21:29 Uhr

„Stuber“ ist eine frische, moderne Adaption eines bewährten Konzepts: Die actiongeladene Buddy-Cop Komödie – für Erwachsene. Mit dabei u.a. die Avengers-Stars Dave Bautista und Karen Gillan („Guardians Of The Galaxy“).

In der Hauptrolle Comedian Kumail Nanjiani („The Big Sick“). Jetzt gibt’s den ersten Trailer. Kinostart ist am 22. August.

Im Mittelpunkt steht ein überaus ungleiches Duo mit höchst unterschiedlichen Persönlichkeiten (Beta-Männchen vs. super maskulines Alpha-Männchen), das für jede Menge Spaß und ausgelassene, handfeste Action sorgt. Als ein gutmütiger Uber-Fahrer (Kumail Nanjiani) ausgerechnet einen grimmigen Polizisten (Dave Bautista) auf der Jagd nach einem brutalen Killer in seinem Taxi mitnimmt, wird er auf eine harte Probe gestellt: Er muss einen klaren Kopf behalten, versuchen, am Leben zu bleiben und seine Fünf-Sterne-Bewertung retten.