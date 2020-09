21.09.2020 23:09 Uhr

Trailer „The Secrets We Keep – Schatten der Vergangenheit“ mit Noomi Rapace

Mit "The Secrets We Keep - Schatten der Vergangenheit" kommt ein packender, vielschichtiger Thriller in die deutschen Kinos, der die Zuschauer vor die Frage stellt, wem er wirklich glauben kann.

Wir haben den ersten Trailer zu der fesselnden Geschichte.

Unwahrheit und Täuschung

Virtuos inszeniert, packend, vielschichtig: „The Secrets We Keep – Schatten der Vergangenheit“ ist ein komplexer, dramatischer Thriller, der den Zuschauer einfallsreich vor die Frage stellt, wem er in einem Geflecht von Unwahrheit und Täuschung glauben soll. Noomi Rapace (“Prometheus – Dunkle Zeichen”, „Sherlock Holmes – Spiel im Schatten“, “Millennium“-Trilogie) und Joel Kinnaman („Suicide Squad“, „Robocop“, „Verblendung“) sind in den Hauptrollen zu sehen. Die beiden schwedisch-stämmigen Hauptdarsteller, die bereits zusammen die Schule besuchten, brillieren mit außergewöhnlicher schauspielerischer Intensität unter der Regie von Yuval Adler, dessen Spielfilmdebüt „Bethlehem – Wenn der Feind dein bester Freund ist“ beim Filmfestival Venedig ausgezeichnet wurde.

Darum geht’s in „The Secret We Keep“

Maja (Noomi Rapace) hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihrem Mann (Chris Messina) ein neues Leben in einem amerikanischen Vorort aufgebaut. Ihre Vergangenheit in Europa versucht sie zu vergessen und hat diese auch ihrem Mann bislang verheimlicht. Während eines Ausflugs mit ihrem Sohn lässt die zufällige Begegnung mit einem Fremden (Joel Kinnaman) jedoch die Erinnerung an die erlebten Gräuel unvermittelt wiederaufkommen. Und nicht nur das: Maja ist überzeugt, in dem Fremden ihren früheren Peiniger wiederzuerkennen und beschließt kurzerhand, Rache zu üben für das, was er ihr und ihrer Familie angetan hat.

Kinopremiere im November

Sie entführt den Mann und hält ihn im Keller ihres Hauses gefangen, um ihn zu einem Geständnis zu zwingen. Seinen Unschuldsbeteuerungen schenkt sie keinen Glauben. Ihr Ehemann, der sich mit einer glaubwürdigen Identität des Gekidnappten sowie Majas fragmentierter Erinnerung konfrontiert sieht, zweifelt: Was er meinte, von seiner Frau zu wissen, erweist sich als unwahr und ihre bisherige gemeinsam aufgebaute Existenz ist in Gefahr. Täuscht sich Maja?

Kinostart: 5. November 2020