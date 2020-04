„Trolls World Tour“: Fanpakete und Soundtracks gewinnen!

Die Trolls sorgten 2016 für den großen weltweiten Hit von DreamWorks Animation, nun kehren sie mit „Trolls World Tour“ in einem neuen Abenteuer voller Musik, Spaß und Glitzer zurück. In der deutschen Fassung sind erneut die Stimmen der Pop-Superstars Lena Meyer-Landrut und Mark Forster zu hören.

Der Spaß ist seit dem 23. April zum Leihen bei einer Reihe digitaler Anbieter zu finden, wie Sky Store, Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play, Videociety u.v.m. Der Nutzer hat 30 Tage, um einen geliehenen Film zu starten und dann 48 Stunden, um ihn beliebig oft anzusehen.

Auf auf dem Soundtrack sind neben Justin Timberlake auch folgende Künstler zu hören: SZA, Anderson Paak, Anna Kendrick, James Corden, Kelly Clarkson, George Clinton, Mary J. Blige, Rachel Bloom, Kenan Thompson, Anthony Ramos, Red Velvet, Ester Dean, Dierks Bentley, HAIM, Icona Pop & Sam Rockwell!

Darum geht’s

Die Trolls-Welt gerät aus den Fugen, als unsere beliebten Figuren entdecken, dass sie nur eine von sechs Trolls-Arten sind, die alle von unterschiedlichen Musikrichtungen geprägt sind: Funk, Country, Techno, Klassik, Pop und Rock. Damit ist zumindest eines klar: Ihre Welt wird nicht nur größer, sondern auch sehr viel bunter und lauter!

Die Königin des Hard Rock, Queen Barb hat einen finsteren Plan gefasst: Sie will alle anderen Arten von Musik vernichten, damit einzig und allein der Rock die Herrschaft übernehmen kann. Das müssen Poppy und Branch verhindern – ihre Mission: Alle Trolls vereinen, Barb besiegen, die alle anderen im wahrsten Sinne des Wortes an die Wand spielen will, und die Welt retten!

