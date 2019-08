Udo-Lindenberg-Kinofilm: Hier ist der erste Trailer

Montag, 5. August 2019 12:05 Uhr

Mit über 4,4 Millionen verkauften Tonträgern ist Udo Lindenberg die Ikone schlechthin der deutschsprachige Rockmusik. Es gibt keinen bekannteren deutschen Star, der heute noch Stadion um Stadion ausverkauft. Der Anfang dieser großartigen Geschichte wird sehr bald in den deutschen Kinos präsentiert.

„Lindenberg! Mach Dein Ding“ entführt uns in das Leben des jungen Udo Lindenberg – beginnend mit der Kindheit in der westfälischen Provinz bis hin zum ersten, alles entscheidenden Bühnenauftritt im Hamburg der 70er Jahre. Hermine Huntgeburths Verfilmung zeigt, wie ein kleiner Junge auf einem wilden und aufregenden Weg zu Deutschlands größtem Rockstar wurde.

Ausnahmetalent und Shooting-Star Jan Bülow („Abgeschnitten“, „Der Nanny“) mimt den jungen, erwachsenen Lindenberg. An seiner Seite brilliert ein Starensemble mit u.a. Detlev Buck, Max von der Groeben, Charly Hübner und Julia Jentsch.

Kinostart ist am 16. Januar 2020

Darum geht’s

Der Film spannt den Bogen von seiner Kindheit im westfälischen Gronau bis zum ersten, alles entscheidenden Bühnenauftritt in Hamburg 1973. Von seinen Anfängen als hochbegabter Jazz- Schlagzeuger und seinem abenteuerlichen Engagement in einer US-amerikanischen Militärbasis in der Libyschen Wüste, über Rückschläge mit seiner ersten LP bis zu seinem Durchbruch mit Songs wie „Mädchen aus Ost-Berlin“ oder „Hoch im Norden“ und „Andrea Doria“.

„Lindenberg! Mach Dein Ding“ erzählt die Geschichte eines Jungen aus der westfälischen Provinz, der eigentlich nie eine Chance hatte, und sie doch ergriffen hat, um Deutschlands bekanntester Rockstar zu werden – ein Idol in Ost und West.