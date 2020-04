Unsere Julia war heute im Kino! Nee, oder?!

Unsere herzensgute Redakteurin Julia ist nicht nur eine extrem fußballbegabte Sportskanone (Landesliga) sondern auch unsere Fachfrau für die außergewöhnlichen Erlebnisse inmitten der Coronakrise. Kurz: Julia ist unsere Frau für’s Grobe. Sie wirft sich mutig mitten ins Getümmel.

Erst letztens schockierte sie die Leser dieser Seite mit Horrorbildern vom Münchener Flughafen. Nun kam Julia schon wieder mit einer Geschichte mitten aus dem Leben um die Ecke, bei der man sofort aufhorcht: „Das ist jetzt nicht wahr, oder?“

Also ganz von vorn: „Komme gerade aus’m Kino“ whatsappte sie am frühen Feitagabend kurz an unseren Redaktionsleiter. Er: „Wie aus’m Kino? Die sind doch alle zu.“ Sie: „Nö im Wedding nicht.“ „Was haste gesehen?“ „Ich schicke Dir Bilder – und eine Preisliste!“ Der Redaktionsleiter witterte sofort die gaaaaanz große Story! Ah, heimliche Vorführungen während der Krise?! Ganz großes Kino!

„Das war’s dann mit der Diät“

Flugs folgte ein Schwung Bilder vom Kino Alhambra im Berliner Wedding. Die tapferen Mitarbeiter dort hatten eine klitzekleine süße Idee, um sich gegen die großen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu stemmen. Sie verkaufen keine Kinotickets, aber Popcorn – für „den Kinoabend zu Hause“! Die Bestellungen kann man online abgeben, und die werden am Folgetag entweder im Wedding zugestellt – oder man kann sie sich wahlweise auch im Kino abholen. Wie unsere Julia („Das war’s dann mit der Diät“).

Mehr zum Thema: So wollen sie (spätestens) im Juli die Kinos wieder öffnen

Die Preise für das gezuckerte und gesalzene Mais-Zeug sind allerdings ganz schön gepfeffert: „Ganzer Sack Popcorn 40,00 Euro, halber Sack Popcorn 25,00 Euro, viertel Sack Popcorn 15,00 Euro“. Bei Julia ist der Kinoabend am Freitag daheim gesichert.

Ihr abschließender Kommentar: „In 50 Jahren sitze ich bei Arte als Zeitzeugin der Corona-Krise und erzähle was ich alles erlebt habe“. Ja genau. Weiter so!