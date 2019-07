Unterirdisch? Die ersten Kritiken zu „Der König der Löwen“

Autsch! Die ersten Kritiken zum Live-Action-Remake von „Der König der Löwen“ sind raus und diese fielen bislang alles andere als positiv aus.

„Eine schreckliche Enttäuschung“, „eine herzlose Schimäre“ oder „fantasielos“ – das ist das erste unterirdische Fazit, welches „Der König der Löwen “ aktuell von den Kritikern bekommt.

Wird sich „Der König der Löwen“ in eine Reihe mit „Baywatch“ und „Suicide Squad“ einordnen müssen? Beide Filme wurden so heiß erwartet und dann noch vor dem Kinostart von den Kritikern gnadenlos zerrissen. Den Erfolg an den Kinokassen minderten die schlechten Bewertungen nicht, aber tatsächlich zeigten sich nicht nur die hochnäsigen Filmkritiker enttäuscht, sondern eben auch die „normalen“ Zuschauer.

Seit Donnerstag dürfen die Journalisten über „Der König der Löwen“ schreiben und die Kritiken sind unterhaltsam zu lesen, – aber Autsch – manche sind so vernichtend, dass man fast schon Mitleid mit dem Milliarden-Unternehmen Walt Disney haben will.

IndieWire: Ein kreativer Bankrott mit dem sich das Studio selbst ins Bein schießt. Das Remake überzeugt nicht als für sich stehender Film, sondern wirkt nur wie eine fotorealistische Kopie.

Forbes: Künstlerisch irrelevant und eine riesige Enttäuschung. Der Fokus liegt so drastisch auf der realistischen Darstellung, dass der Unterhaltungsfaktor leidet. Es wirkt konstant so, als versuche das Drama die Emotionen niedrig zu halten.

The Guardian: Nicht mehr als eine schlechte Kopie. Die Tiere erscheinen zwar echter als echt, aber genau dadurch verliert sich auch der Charme des Originals.

Buzzfeed: Eine visuelle Glanzleistung, aber die Gesichter der Löwen vermitteln einfach keine Gefühle.

#TheLionKing is a landmark *visual* experience. I’ve never seen anything like it, and I think it’s going to change how we look at movies forever.

As an *emotional* experience, though…I’ll put it this way: It turns out lions can’t really emote.

— Adam B. Vary (@adambvary) July 10, 2019