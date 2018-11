US-Kinderstar Jacob Tremblay mit Rolle in „Shining“-Sequel

Sonntag, 11. November 2018 19:06 Uhr

Jacob Tremblay gehört zu den aufregendsten aktuellen Kinderstars Kanadas und der USA. Jetzt hat er eine Rolle in der Fortsetzung von ‚Shining‘ ergattert. Der 12-Jährige wurde mit seiner Rolle als Jack Newsome in ‚Raum‘ aus dem Jahre 2015 berühmt und nun hat der Knirps schon wieder eine große Rolle ergattert.

Er wird in ‚Doctor Sleep‘ zu sehen sein. Der Film stellt eine Fortsetzung zu dem 1980 erschienenen Horror-Streifen ‚Shining‘ nach Stephen Kings gleichnamigem Buch dar. Laut ‚TMZ‘ soll der junge Schauspieler für seinen Rolle umgerechnet etwa 88.000 Euro bekommen.

Die Geschichte dreht sich um Danny, den Sohn von Jack Torrance, der im ersten Teil von Jack Nicholson gespielt wurde. Die Rolle des Danny Torrance spielte damals noch Danny Lloyd. Nun wird diese von Ewan McGregor übernommen, was von Stephen King persönlich genehmigt worden sein soll.

Darum geht’s

Danny ist mittlerweile ein erwachsener Mann und nennt sich Dan, allerdings hat er genau wie seine Mutter Wendy noch immer psychische Probleme wegen der Ereignisse, die sich vor so vielen Jahren im Overlook Hotel zutrugen. Dan versucht, seine Fähigkeit, die Vergangenheit des Hotels zu sehen, mit Alkohol zu betäuben – bis er ein junges Mädchen findet, dass die gleichen Fähigkeiten besitzt. Außerdem kämpft er mit Alkoholsucht und Wutanfällen, die er von seinem Vater geerbt hat.

Der Film wird von Mike Flanagan als Regisseur inszeniert werden. Trevor Macy und Jon Berg werden als Produzenten fungieren.

Jacob Tremblay: Seine berühmtesten Filme

2013: Die Schlümpfe 2 (The Smurfs 2)

2013: Mr. Young (Fernsehserie, Episode 3×27)

2015: Raum (Room)

2016: In der Ferne zu Hause (Burn Your Maps)

2016: Shut In

2017: The Book of Henry

2017: Wunder (Wonder)

2018: Predator – Upgrade (The Predator)

2018: The Death and Life of John F. Donovan