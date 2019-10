Vanessa Hudgens kommt mit „Prinzessinnentausch“-Fortsetzung

Vanessa Hudgens wird in einer Fortsetzung des Netflix-Films ‚Prinzessinnentausch‘ mitspielen. Die Schauspielerin verkörpert in dem Weihnachtsfilm von 2018 die beiden Rollen der Herzogin Margaret und der Bäckerin Stacey, die sich zum Verwechseln ähnlich sehen und für ein paar Tage die Rollen tauschen.

Nun kehrt die 30-Jährige zum Franchise zurück und schlüpft dabei zusätzlich in die Rolle der Fiona, die den anderen beiden Charakteren ebenfalls zum Verwechseln ähnlich sieht.

Das passiert in Teil 2

Netflix stellte das Sequel, das im Englischen ‚The Princess Switch: Switched Again‘ heißt, folgendermaßen vor: „In der Fortsetzung erbt Herzogin Margaret unerwartet den Thron und durchlebt eine schwere Zeit mit Kevin, daher liegt es an Stacey, den Tag zu retten, bevor eine neue Doppelgängerin – das Party-Girl Fiona – ihre Pläne durchkreuzt.“

Vanessa stand außerdem für einen weiteren Netflix-Film vor der Kamera. In ‚The Knight Before Christmas‘, der im November auf der Streaming-Plattform erhältlich sein soll, spielt sie eine Highschool-Lehrerin, die von der Liebe sehr enttäuscht wurde, als plötzlich ein mittelalterlicher Ritter erscheint und sich in sie verliebt.