Vanessa Hudgens: „Will Smith und Martin Lawrence sind so süß“

Vanessa Hudgens hat gerne mit ihren Co-Stars zusammen gearbeitet. In dem neuen Film der Bad Boys-Reihe, der den Titel ‚Bad Boys For Life‘ trägt und der 2020 in die Kinos kommen soll, ist die hübsche Brünette an der Seite von Will Smith und Martin Lawrence zu sehen.

Das Trio verstand sich während der Dreharbeiten offenbar ziemlich gut, denn die Schauspielerin hat nur Positives über ihre beiden Kollegen zu berichten. Nach ‚Bad Boys‘ und ‚Bad Boys II’ aus den Jahren 1995 und 2003 ist es der dritte Teil der Comedy-Reihe, der schon jetzt von Fans sehnsüchtig erwartet wird.

Immer eine Verbindung finden

Über die Dreharbeiten verriet Vanessa nun im Gespräch mit dem ‚Wonderland‘-Magazin: „Ich liebe es, in Welten einzutauchen, in denen ich nicht lebe. Mit diesem Job bekomme ich die Möglichkeit, in der Zeit zu reisen, verschiedene Orte zu besuchen und verschiedene Leben zu leben und das ist es, was mich so begeistert: in die Menschlichkeit von uns allen abzutauchen und zu versuchen, zu allem, was wir durchmachen, eine Verbindung zu finden.“

Quelle: instagram.com

Dabei haben ihr Smith und Lawrence offenbar sehr geholfen. „Will und Martin sind so, so süß. Es ist ganz wundervoll, mit ihnen zu arbeiten. Es hat sich überhaupt nicht einschüchternd angefühlt.”