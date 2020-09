11.09.2020 20:17 Uhr

Verlosung: Alles über „Der einzig wahre Ivan“ mit Bryan Cranston

Statt Kino: Disneys „Der einzig wahre Ivan“ läuft seit heute beim neuen Streaming-Portal Disney+. Die Besetzungsliste kann sich sehen und vor allem hören lassen! Letzteres aber leider nur im Original...

Disneys „Der einzig wahre Ivan“ ist die Verfilmung des gleichnamigen preisgekrönten Buches über einen außergewöhnlichen Gorilla.

Er erzählt eine Geschichte über die Schönheit wahrer Freundschaft, die Kraft der Vorstellung und die Bedeutung des Ortes, den wir unser Zuhause nennen.

Darum geht’s in „Der einzig wahre Ivan“

Der gutmütige Silberrücken-Gorilla Ivan lebt im Zirkus eines heruntergekommenen Einkaufszentrums und ist als „brüllende Bestie der Wildnis“ die größte Attraktion von Zirkusdirektor Mack. Als Elefantenbaby Ruby, die erst vor Kurzem von ihrer Familie getrennt wurde, zu der kleinen Tierschau stößt und Elefantendame Stella ihr von der Wildnis erzählt, beginnt auch Ivan über das Leben in Freiheit nachzudenken. Er hat nur wenige Erinnerungen an den Dschungel, in dem er gefangen genommen wurde. Doch er erkennt, dass er jetzt ein Gefangener ist. Das veranlasst ihn dazu, sein Leben in Frage zu stellen…

Das herzerwärmende Abenteuer, eine beeindruckende Mischung aus Live-Action und herausragender CGI-Technik, basiert auf Katherine Applegate gleichnamigen Bestseller. Der konnte seit seiner Veröffentlichung 2013 diverse Preise gewinnen, zu denen unter anderem die Newberry Medal zählt.

Mehr zum Thema:

Weltstars leihen dem Original ihre Stimmen

Teil des Films sind Sam Rockwell als Stimme von Ivan, Angelia Jolie als Stimme von Stella, Danny DeVito als Bob, Helen Mirren als die Pudeldame Snickers und Brooklynn Price als Stimme von Ruby. Ramon Rodriguez spielt George, einen Angestellten im Einkaufszentrum, Ariana Greenblatt seine Tochter Julia. Poplegende Chaka Khan spricht das Huhn Henriette, Mike White die Seerobbe Frankie, Ron Funches den Hasen Murphy und Philippa Soo den Papagei Thelma. Bryan Cranston spielt Mack, den Besitzer des Einkaufszentrums. Regie führte Thea Sharrock, nach einem Drehbuch von Mike White basierend auf dem Buch von Katherine Applegate.

Der Film wurde übrigens von Allison Shearmur, Angelina Jolie und Brigham Taylor produziert.

