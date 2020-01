Verlosung: „Bad Boys For Life“, der aktuelle Kinohit mit Will Smith

Will Smith und Martin Lawrence begeisterten 1995 erstmals als die „Bad Boys“ zahlreiche Fans und auch 17 Jahre nach der erfolgreichen Fortsetzung haben die beiden auf der Leinwand nichts von ihrer good chemistry eingebüßt.

Am vergangenen Wochenende eroberten die coolen Cop-Buddies aus Miami mit „Bad Boys For Life“ mit großem Abstand Platz eins der deutschen Kinocharts und lockten inklusive Previews schon über 480.000 Besucher an (wir berichteten).

Wir verlosen 3 Miami-Kalender 2020

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Instagram– und Twitterseite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 31. Januar 2020 in einer Mail Deinen Vor- und Zunamen mit dem Betreff „Miami“.

Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!

Farbenrausch in Miami Beach

Miami Beach: Sonne, Strand und leuchtende Farben (Monatskalender, 14 Seiten )

Nur hier konnten die legendären Sonny Crocket und Ricardo Tubbs ermitteln, und keine Epoche passt besser zu Miami als die Achziger Jahre. Reisen Sie mit uns nach Florida in den in den Sunshine State, an den Ocean Drive, in den Art Deco-Bezirk und an den kilometerlangen Strand. Dieser erfolgreiche Kalender wurde dieses Jahr mit gleichen Bildern und aktualisiertem Kalendarium wiederveröffentlicht.

Calvendo ist der erste Verlag, der es talentierten Kreativschaffenden ermöglicht, individuelle Kalender, Leinwände und Puzzle mit ihren eigenen Fotos, Grafiken und Texten nicht nur zu veröffentlichen, sondern auch international über den Handel zu verkaufen.

Übrigens: Calvendo produziert alle Produkte einzeln auf Bestellung, im Printing-on-Demand-Verfahren. Weitere Informationen gibt’s hier!