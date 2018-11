Verlosung: „Der Nussknacker und die vier Reiche“

Sonntag, 4. November 2018 19:55 Uhr

Seit Donnerstag ist as neue Fantasy-Spektakel „Der Nussknacker und die vier Reiche“ in den Kinos! Er führt uns in eine zauberhafte Welt, inspiriert von E.T.A. Hoffmanns klassischer Erzählung und Tschaikowskis berühmten Ballett. Wir stellen die vier Reiche vor!

Darum geht’s: Das junge Mädchen Clara findet sich nämlich in einer mysteriösen Parallelwelt wieder und begibt sich auf das lange Abenteuer, die Harmonie in den folgenden Vier Reichen wiederherzustellen: Das Land der Schneeflocken, das Land der Blumen, das Land der Süßigkeiten und das unheilvolle Vierte Reich, das von der tyrannischen Mutter Ingwer beherrscht wird.

Das Reich der Süßigkeiten

Wie der Name bereits verrät, ist dieses Land sicher das süßeste und leckerste unter allen Reichen. Bäume aus Zuckerstangen, Straßen aus Schokolade, handwerklich angefertigte Köstlichkeiten und liebevolle Bewohner laden ein, in eine Welt voller Farben, Düfte und Herzenswärme. Ein Reich zum Verlieben!

Das Reich der Blumen

Bunt und duftend zugleich ist auch das zweite Reich. So erstreckt sich auf den Feldern, über den Windmühlen und um die Häuser eine Blütenpracht, wie sie in keinem anderen Reich zu sehen ist. Die Herstellung von Honig und Parfüm lässt die Bewohner ihrer Leidenschaft nachgehen. Diese zeigt sich vollends in der Natur, wobei der Frühling sogar jedes Jahr mit einem eigenen Festival gefeiert wird.

Das Reich der Schneeflocken

Eine beeindruckende Winterlandschaft kann man im nächsten Reich bestaunen. Hier findet man Schlösser aus Eis und kleine alpine Dörfer, die sich in die weiße, bergige und endlos scheinende Umgebung einfügen. Während die Menschen ihren Arbeitstag der Produktion von Eis und der Fischerei widmen, verbringen sie ihre Freizeit meist mit Wintersport. Eis-Polo und der jährliche Eisstatuen-Wettbewerb sind demnach Pflicht!

Das geheimnisvolle vierte Reich

Das vierte Reich wird von der tyrannischen Mutter Ingwer (Helen Mirren) und ihrer Mäuse-Armee beherrscht. Früher bekannt als ein Ort der Weisheit und der Unterhaltung, wohin Bewohner aller Reiche kamen um Spaß zu haben, erscheint das Reich heute als finstere und unheimliche Insel. Ein verlassenes Karussell und missratene Hampelmänner deuten auf einen vergessenen Rummelplatz hin, auf dem einst vermutlich statt Kälte sehr viel Spaß herrschte…

Wir verlosen 3 Fanpakete

mit jeweils: 1 x Wolldecke, 1 x Schreibset (mit Bleistift und Kugelschreiber), 1 x Notizbuch und 1 x Poster! Schreib uns, in welches der „Vier Reiche“ Du gerne einmal reisen würdest und warum!

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 15. November 2018 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Der Nussknacker und die vier Reiche“. Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen zwecklos!) geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!